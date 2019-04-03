تركيا.. إعادة فرز أصوات الناخبين ببعض دوائر #إسطنبول

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الأربعاء، أنها ستعيد فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية في مدينة إسطنبول، بعد قبول الاعتراضات.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات التركية إنها ستعيد فرز الأصوات في 8 دوائر انتخابية في إسطنبول، رغم أنها قررت الثلاثاء إلغاء قرارها الخاص بوقف عملية إعادة فرز الأصوات “الباطلة” في عدد من اللجان الانتخابية بـ7 أقضية بولاية إسطنبول، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 15 مليون نسمة، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة “أنباء الأناضول”.

Advertisements

وقال رئيس اللجنة سعدي غوفين إنه بعد أن تقدم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، بالاعتراض، تم استئناف عملية الفرز والإعلان عن النتائج في جميع أنحاء المدينة، حيث أظهرت النتائج تقدم المعارضة بفارق ضئيل.

وطالب حزب العدالة والتنمية، بعد ظهور النتائج الأولية، بإعادة فرز الأصوات، وهو ما فعلته اللجنة في وقت متأخر، الثلاثاء.

وقال غوفين في تصريح للصحفيين في أنقرة الأربعاء، أن إعادة فرز الأصوات سوف تركز في الغالب على “الأصوات الباطلة”، مضيفا أن هذا لم يكن قرارا غير مسبوق.