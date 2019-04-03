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بالفيديو.. خادم الحرمين يصل البحرين عبر جسر الملك فهد

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة -  

 

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم إلى مملكة البحرين في زيارة أخوية استجابة لدعوة من أخيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الصالة الملكية بجسر الملك فهد قادماً من المنطقة الشرقية، كان في استقباله أخوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

 

 

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