انت الان تتابع إجلاء 700 معتمر من فندق في مكة بعد نشوب حريق (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق فندق في مكة

تمكنت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة، مساء الثلاثاء، من إجلاء 700 معتمر، من أحد الفنادق، يتكون من 17 دورًا، بعد نشوب حريق، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق. وصرح المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة، الرائد نايف الشريف: "بأنه وفي تمام الساعة السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر". وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد 700 معتمر".

وأكد أنه "جرى إجلاء المعتمرين عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر". واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث. وفي 17