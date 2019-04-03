دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Bragi الرائدة في صناعة السماعات اللاسلكية تعلن خروجها من المنافسة في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.

كان لشركة Bragi الريادة في تصنيع السماعات اللاسلكية قبل الكثير من الشركات المنافسة في هذا السوق، إلا أن الشركة أعلنت بشكل رسمي اليوم عن خروجها من المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية للتركيز على تقنيات أخرى في الشركة.

قبل أن تقدم شركة ابل إصدارها الخاص من السماعات اللاسلكية AirPods وقبل أن تدخل سامسونج المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية بسماعة Galaxy Buds، كانت الريادة في تصنيع هذه الفئة من السماعات لشركة Bragi التي قدمت سماعة Bragi Dash.

واليوم أكدت Bragi في بيان صحفي نشر على موقع Verge على خروج الشركة من المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية، حيث تم بيع هذا القسم في الشركة في مارس 2019، لتتجه الشركة خلال الفترة القادمة إلى تطوير برمجيات الذكاء الإصطناعي بشكل خاص، إلى جانب المكبرات الصوتية.

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وتشير التوقعات إلى أن الخسائر لحقت بقسم السماعات اللاسلكية في Bragi بسبب تطلعات الشركة الكبيرة لتطوير سماعة متطورة ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، لكن في الوقت الذي يبحث بعض مستخدمي الشركة عن الإصدارات الجديدة أو الإصلاحات للإصدارات السابقة، كانت شركة Bragi قد أنهت مخزونها من السماعات اللاسلكية لتعلن عن إنتهاء أعمال قسم السماعات اللاسلكية في الشركة.

من جانب أخر بدأت Bragi شراكة جديدة مع Asia Universal Technology التي عرفت بتطوير تقنية أشباه الموصلات، والتي تعد أحد شركاء MediaTek أيضاً، حيث من المقرر أن يتم وفقاً لهذه الشراكة التوسع في تطوير تقنية الذكاء الإصطاعي في السماعات اللاسلكية والمكبرات الصوتية خلال السنوات القادمة.

المصدر

هذا الموضوع Bragi الرائدة في صناعة السماعات اللاسلكية تعلن خروجها من المنافسة في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.