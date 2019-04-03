دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تتوقف عن بيع الكتب الإلكترونية على متجرها

أعلنت مايكروسوفت أنها وابتداءً من اليوم ستتوقف عن بيع الكتب الإلكترونية على متجرها “Microsoft Store” الذي يتواجد على الأجهزة العاملة بنظام ويندوز. وعلى إثر هذه الخطوة، ستبدأ الشركة بحذف الكتب التي تم شرائها من قوائم المستخدمين في بداية يوليو القادم.

وستقوم مايكروسوفت بتعويض مشتري الكتب الجديدة أو أصحاب الطلب المسبق لدى بعض الكتب المنتظرة بإعادة أموالهم بشكل كامل، قبل أن تبدأ بحذف جميع الكتب بما يشمل الكتب المجانية عن المتجر.

ويبدو أن الشركة لا تجد في نفسها القوة الكافية لمنافسة متاجر أمازون وآبل وقوقل للكتب الإلكترونية، خاصة مع الانتشار الكبير للمنافسين مقارنة مع متجرها.

الجدير بالذكر أن المستخدمين والمشترين للكتب الإلكترونية سيتمكنون من الوصول على مكتبتهم الخاصة على المتجر عبر متصفح إيدج حتى موعد حذفها في يوليو.

التدوينة مايكروسوفت تتوقف عن بيع الكتب الإلكترونية على متجرها ظهرت أولاً على عالم التقنية.