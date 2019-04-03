شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر يطالب الوزراء بعرض أنفسهم على مجلس مكافحة الفساد بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب زعيم التيار الصدرى بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة من كتلة الأحرار بعرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فيما دعا الكتل الأخرى لأن تحذو حذو ذلك.

وأوضح الصدر، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه استمرارا فى مشروع الإصلاح ودعم الحكومة الحالية فى ملف مكافحة الفساد، تقرر دعوة جميع الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ممن تسلموا المناصب المشار إليها فى الحكومات السابقة الذين كانوا ينتمون إلى كتلة الأحرار، عرض أنفسهم على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذى تشكل بموجب قرارات الحكومة الحالية؛ لغرض التحقق من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بهم.

كما أهاب البيان برئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، متابعة هذا الموضوع شخصيا وتوخى الموضوعية والشفافية والتأكد من عدم وجود ملفات فساد متعلقة بالوزراء وذوى الدرجات الخاصة.