مقتل فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطن عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر": "قبل قليل أحبطت محاولة لتنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة. لقد تم تحييد المخرب بعد أن أطلق مواطن النار عليه بعد أن حاول ارتكاب عملية طعن في المنطقة دون وقوع إصابات".

ورفض غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في محافظة نابلس رواية الجيش الإسرائيلي، وقال: "الشاب كان يحاول عبور الشارع إلى الجهة الأخرى".

وأضاف دغلس، في اتصال هاتفي مع "رويترز": "نطالب بفتح تحقيق وعرض ما صورته الكاميرات الموجودة في الشارع. جيش الاحتلال لديه كاميرات على هذا الشارع تصور كل شيء".