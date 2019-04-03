شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند انفجار إطار سيارتك أثناء القيادة؟.. «أمن الطرق» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق 4 نصائح لقائدي المركبات، يجب الالتزام بها عند حدوث انفجار مفاجئ لأحد إطارات المركبة أثناء السير.

وأوصت “أمن الطرق” في رسالة توعوية عبر حسابها الرسمي، بالمحافظة على الهدوء والقيام بتثبيت المقود باليدين بقوة، كذلك المحافظة على سير المركبة في خط مستقيم.

وأشارت إلى ضرورة تجنب الضغط على الفرامل إذا كانت المركبة بسرعة عالية، والعمل على إيقاف المركبة في مكان آمن مخصص للوقوف.