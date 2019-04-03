شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يزور البحرين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن الديوان الملكي البحريني أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – سيصل البحرين اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى في زيارة يلتقي خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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وأوضح الديوان الملكي وفقاً لـ”وكالة أنباء البحرين” أن الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله البلاد.

وأبان أن الزيارة ستتضمن مباحثات بين خادم الحرمين وملك البحرين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى المنطقة الشرقية أول أمس قادماً من تونس عقب زيارة رسمية ورئاسته وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.