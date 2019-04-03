شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» تواجه الأخبار المضللة.. بالتدقيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلق «واتساب» خدمة تدقيق المعلومات لمكافحة الأخبار الكاذبة تزامنا مع الانتخابات الهندية المقرر إجراؤها خلال الشهر الجاري.

وفي بيان له أعلن التطبيق أمس (الثلاثاء) تعاونه مع شركة محلية ناشئة لكشف الرسائل المضللة أو المشكوك فيها، عبر قاعدة بيانات لتحسين فرز المعلومات، في وقت يواجه فيه التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون هندي انتقادات شديدة لاستغلاله في نشر معلومات مضللة، بينما تعمل منصات التواصل على منع هذه الظاهرة خصوصا خلال الأحداث الحساسة التي تشهدها البلدان.

وحذف «فيسبوك» مالك «واتساب» (الاثنين) 712 حساباً و390 صفحة في الهند وباكستان لسلوكيات تفتقر للمصداقية، يرتبط أغلبها بحزب المؤتمر الهندي المعارض، والجيش الباكستاني.