مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إن فلسطينيا قتل بنيران إسرائيلية بعد محاولته تنفيذ عملية طعن ضد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية قبل أن "يطلق مدني إسرائيلي النار ويشل حركة" الشاب. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا وفاة الشاب دون الكشف عن هويته.

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