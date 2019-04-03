انت الان تتابع الجيش بعد استقالة بوتفليقة: العصابة تحاول الهرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قائد الجيش الجزائري
أعرب الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، عن سعادته باستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، مساء الثلاثاء، لكنه أبدى تخوفه من محاولة هروب عدد من الأفراد بأموال إلى الخارج. وقال قائد الجيش الجزائري: "العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج". وأخطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسميا، المجلس الدستوري باستقالته، مساء اليوم، وذلك قبل انتهاء فترة رئاسته الرابعة. وأعلن قايد صالح "أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري".
وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، و8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسابيع ماضية. وترأس الفريق قايد صالح مساء اليوم، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اعتبر فيه أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور
وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، و8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسابيع ماضية.
وترأس الفريق قايد صالح مساء اليوم، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اعتبر فيه أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الاجتماع ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.
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