الحوثيون منعوا الأمم المتحدة من الوصول إلى مساعدات غذائية 

اسماء السيد - دبي: قال مصدر موال للحكومة اليمنية الثلاثاء إن الحوثيين منعوا الأمم المتحدة من الوصول إلى مساعدات غذائية حيوية في مدينة الحديدة الساحلية في غرب اليمن.

قال مصدر في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل إلى جانب قوات الحكومة اليمنية إن أكثر من مئة موظف مُنعوا من الوصول إلى مستودعات "مطاحن البحر الأحمر".

أضاف المصدر لوكالة فرانس برس "مع الأسف قرر الحوثيون مرة أخرى التراجع عن التزام سابق، ومنعوا الفريق من الوصول إلى المطاحن".

وفي فبراير الماضي زار فريق من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مطاحن البحر الأحمر للمرة الأولى منذ سبتمبر بعد تعذر الوصول إليها بسبب النزاع بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المدعومين من إيران.

قال البرنامج إن الفحوص المخبرية أظهرت أن القمح غزته حشرات، ويجب تعقيمه قبل إطعامه لملايين الأشخاص. وأوضح المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيرهوسل لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن المهمة التي كانت الوكالة تخطط للقيام بها إلى "مطاحن البحر الأحمر" أرجأت "لأسباب أمنية".

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حتى زيارة الأمم المتحدة إلى المستودعات في سبتمبر كانت "مطاحن البحر الأحمر" تحتوي على 51 طنًا من الحبوب كافية لإطعام أكثر من 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

جاءت الزيارة بعد التوصل إلى اتفاق في السويد في فبراير، وافقت فيه الأطراف اليمنية المتنازعة على سحب المقاتلين خارج الموانئ، وبعيدًا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.

تقع الموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين في غرب اليمن. وينص الاتفاق أيضًا على حرية الدخول إلى صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية المدعومة من التحالف.



