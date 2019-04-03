شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى: اتفاق السويد يحتضر ومليشيات الحوثى لن تنسحب من الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمنى، خالد اليماني، اليوم الأربعاء، إن اتفاق السويد حول الحديدة يحتضر، مشيرا إلى أن الحوثيين لم ينسحبوا من المدينة رغم مرور 4 أشهر على توقيع الاتفاق.
وأوضح اليمانى فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية الحدث"، أن ميليشيات الحوثى ذهبت إلى محادثات السويد بهدف وقف معركة الحديدة، ووقف تلك المعركة دفع الحوثيين إلى رفض تنفيذ الاتفاق.
بدوره، قال رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، إن مليشيات الحوثى تسعى إلى تعميق المأساة الإنسانية واستخدامها كورقة سياسية. مطالبا المجتمع الدولى والأمم المتحدة بموقف حازم تجاه الحوثيين.
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