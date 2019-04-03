ووصل وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أريزا، إلى لبنان صباحا، حيث تستمر زيارته ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.
وكان الرئيس اللبناني قد استقبل أريزا الذي نقل رسالة خاصة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حول الوضع في فنزويلا.
ونشرت الرئاسة اللبنانية على الصفحة الرسمية على "تويتر" صورة للقاء بين الجانبين.
وسيشارك الوزير الفنزويلي عند السادسة من مساء غد في اللقاء التضامني مع فنزويلا الذي سيقام في فندق الكومودور ببيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة... عون يتلقى رسالة من مادورو عبر وفد فنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.