ضجة في السعودية بشأن تقرير اضطرت قناة "الجزيرة" لحذفه

وأصدرت الجزيرة بيانا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" قالت فيه: "نشر على بعض حسابات الجزيرة بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يخالف معايير الشبكة التحريرية وتم حذف المقطع فور تنبيه المعنيين إليه".

وتابعت القناة القطرية بيانها قائلة: "وإذ تعتذر شبكة الجزيرة الإعلامية عن نشر هذا المقطع، تؤكد لمتابعيها التزامها التام بضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي".

​وتزامنا مع بيان "الجزيرة"، أطلق ناشطون سعوديون على موقع تويتر وسم: " قطر تحرض السعوديات على الهروب"، في إشارة إلى مقطع فيديو نشرته الجزيرة عن هروب فتاة سعودية وتخلصها من مراقبة جهاز "أبشر".

وتضمن الفيديو، الذي تداوله بعض السعوديين قصة فتاة سعودية هربت من ذويها وعطلت تطبيق "أبشر"، وقد وضع صوت تمثيلي على الفيديو واستعان القائمون عليه بالرسوم الكرتونية للتعبير عن فكرتهم.