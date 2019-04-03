رسالة جديدة من الملكة رانيا... ماذا تمنت فيها

وهنأت الملكة رانيا بذكرى الإسراء والمعراج والتي تمر ذكراها اليوم. وقالت الملكة: "في الذكرى العطرة لمعراج رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أدعو للجميع بدوام السكينة والرحمة والغفران"، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر.

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