الان تتابع مقتل تلميذين «طعناً» داخل مدرسة ابتدائية بجنوب الصين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:
قُتل تلميذان وأصيب اثنان آخران في هجوم بسكين وقع بمدرسة ابتدائية في جنوب الصين اليوم الأربعاء. وأفادت شبكة سي سي تي في بأن الهجوم وقع الساعة السابعة وستة عشر دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (2316 أمس الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في مدرسة ” وان قوانج” الابتدائية في بلدة باجيابينج في إقليم هونان.
وجرى نقل الطلاب المصابين للمستشفى بعد إصابتهم بإصابات غير مهددة للحياة.وألقت الشرطة القبض على مشتبه به 31 عاما.
ويذكر أنه جرى نقل 23 طفلا بحضانة بوسط الصين للمستشفى مطلع هذا الأسبوع عقب أن قام مدرس بتسميمهم بمادة نترات الصوديوم.
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