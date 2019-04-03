وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP شهدت المنطقة الحدودية شرق غزة احتجاجات وصدامات أسبوعية انطلقت في 30 آذار/مارس 2018

توفي الثلاثاء فلسطيني جراء جروح أصيب بها السبت خلال صدامات جرت في المنطقة الحدودية شرق غزة، ليرتفع عدد القتلى خلال ذلك اليوم إلى خمسة، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد فارس أبو هجرس (26 عاما) متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بطنه شرق خان يونس في مليونية الأرض والعودة" السبت.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين تجمعوا السبت في مواقع مختلفة على طول حدود غزة لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق المسيرات ولاحتجاجات التي شهدت في أكثر الأحيان مواجهات عنيفة مع الجنود الإسرائيليين.

وقتل في ذلك اليوم أربعة آخرون، بينهم ثلاثة شبان في ال17 من العمر، بنيران إسرائيلية، وفقًا للوزارة.

وقُتل ما لا يقل عن 263 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ اندلاع الاحتجاجات والصدامات قبل عام.

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وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها في أعمال عنف على صلة بغزة.

وتقول إسرائيل إن ردها بإطلاق النار ضروري للدفاع عن حدودها وتتهم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بتأجيج العنف.

لكن تحقيقا للأمم المتحدة قال إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عمدا على المدنيين في ما يمكن أن يشكل جرائم حرب.