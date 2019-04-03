شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطينى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطينى، بجروح عندما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى النار عليه على حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب حاول طعن مستوطن، داخل سيارته فى الأزمة المرورية وأطلقت قوات الاحتلال النار عليه.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن إطلاق النار وقع على بعد عشرات الأمتار من مفرق بيتا وأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى المكان وأغلقت حاجزى حوارة وزعترا بوجه حركة السير.