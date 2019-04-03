إعلام: احتجاز رجل الأعمال الجزائري علي حداد المقرب من بوتفليقة

وقالت القناة الجزائرية، إن السلطات الأمنية حولت رجل الأعمال علي حداد، إلى سجن الحراش بعد سماع أقواله أمام قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن حداد مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، حيث دامت جلسة الاستماع لساعات.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وأضافت أن "حداد سيخضع لتحقيق ثان مع فصيلة أبحاث الدرك الوطني، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، التي ستحقق معه في قضايا الفساد، مؤكدة أن علي حداد سيخضع للتحقيق رفقة عدد كبير من رجال الأعمال.

يأتي ذلك، غداة استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري.

Advertisements

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، حث قيادة البلاد، صباح أمس الثلاثاء، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا، قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون "النهار" عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".