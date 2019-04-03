انت الان تتابع نص استقالة رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة (وثيقة) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوتفليقة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء رئاسته الرابعة. وأخطر بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بالاستقالة، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقال بوتفليقة إنه سعى من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وأن استقالته تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل للشعب.

واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار خلال مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب "سكاي نيوز عربية". وخرج آلاف الجزائريين، مساء اليوم، إلى الشوارع، احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الجيش. وأعلن الفريق، أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، مساء