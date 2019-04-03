قمة مستقبل البلوك تشين 2019 تنطلق في دبي

اسماء السيد - دبي: تستقبل الدورة السنوية الثانية لـ "قمة مستقبل البلوك تشين" زوّارها بدءاً من اليوم الثلاثاء، حيث تعد القمة التي يستضيفها "مكتب دبي الذكية" بالشراكة مع "مركز دبي التجاري العالمي"، أكثر فعاليات تكنولوجيا البلوك تشين تأثيراً في المنطقة، في الوقت الذي تشهد تقنية سجل الإنترنت هذه انتشاراً متنامياً.

وحسب بيان للمنظمين تلقت ""الخليج 365"" نسخة منه، تستضيف "قمة مستقبل البلوك تشين"، التي تدور أعمالها وتستمر يومين، أكبر تجمع لخبراء تكنولوجيا “بلوك تشين” على مستوى المنطقة؛ لمناقشة سبل تطبيق هذه التقنية، مع تسليط الضوء على عدد هائل من السبل التي تسهم من خلالها التقنية في إحداث التغيير بالقطاعات، ودورها في توفير فرص بمليارات الدولارات لقطاع بلوك تشين على مستوى العالم، الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024؛ وفقاً لبيان صحفي.

وسوف تركّز أعمال القمة على التطبيق العملي للتكنولوجيا، من خلال مسارات محتوى عالية الجودة ومخصصة لقطاعات مهيّأة لدخول “بلوك تشين”. وتشمل هذه القطاعات كلاً من العقارات والتجزئة والرعاية الصحية والنقل وسلسلة الإمداد والمؤسسات الحكومية والتعليم والسياحة والطاقة والاقتصاد الإبداعي والتمويل والتسويق.

وتستضيف القمة أول تجربة لـ “مدينة المستقبل” التي تعتمد على تكنولوجيا “بلوك تشين”، وذلك من خلال مشاركة الزائرين في رحلة تفاعلية باستخدام هذه التكنولوجيا لاستكشاف نمط الحياة بالمدينة، فضلاً عن استضافة كل من “تحدي البلوك تشين” الذي ينظمه “دبي الذكية”، وبرنامج “تبادل القادة العالميين” المدعوم من قبل شركة “بي دبليو سي”.

وتضم ورش عمل بعنوان “بلوك تشين 101” متاحة للحضور دون رسوم دخول، وتدار باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن ورش العمل التي تدور حول الاعتماد على نهج التفكير التصميمي للتعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق “بلوك تشين”.

وتوفر هذه الورش دروساً مبسّطة للمبتدئين في مجال بلوك تشين، مع عددٍ من حصص التدريب، والحصص الجماعية، ونماذج عملية لتطبيق التكنولوجيا.

وتشهد القمة لأول مرة انعقاد “منتدى آسيا”، الذي سيشكّل منصة للتواصل بين روّاد الأعمال والمستثمرين في الدول الآسيوية، كحاضنة ترسي معايير ابتكارات “بلوك تشين”.

كما ستستضيف دورة هذا العام قمة “بلوك هيلث”، التي تنظمها جمعية Patientory، حيث ستتم خلالها مناقشة جهود تبني تقنية “البلوك تشين” في مجال الرعاية الصحية.

وافتتحت عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية، قمة مستقبل البلوك تشين بنسختها السنوية الثانية اليوم، مشيدة بالتزام مدينة دبي المستمر تجاه التقنيات الجديدة، وذلك قبيل الكشف عن إطلاق خطط عام 2019 تتضمن المبادئ التوجيهية المتعلقة بتطوير نظام البلوك تشين.

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وافتتحت د. عائشة قمة البلوك تشين بكلمة ترحيبية وجهتها للحاضرين من الزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف زائر في هذه القمة الممتدة ليومين، والتي تستضيفها حكومة دبي الذكية ومركز دبي التجاري العالمي.

وقالت: "لطالما كانت دبي رائدة في التوجهات المتعلقة باعتماد التقنيات المتطورة، ونظام البلوك تشين لا يعتبر استثناءً من ذلك". "وتواصل حكومة دبي، بفضل الدعم والإلهام المستمدّ من الرؤية المستقبلية لقادتنا، في تنفيذ استراتيجية دبي الطموحة في البلوك تشين، وهي الاستراتيجية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي التنفيذي في عام 2016.

تضيف: "نسعى اليوم إلى تنفيذ العديد من استخدامات البلوك تشين على مستوى المدينة سواء مع القطاع الحكومي أو الخاص، وفي وقت لاحق من هذا العام سنُصدِر السياسات الرسمية بشأن تطوير نظام البلوك تشين وتنفيذه في دبي".

أما المناقشات التي دارت يوم أمس حول مرحلة توجّهات قمة مستقبل البلوك تشين، فضمّت متحدثين من مؤسسات دولية وشركات رائدة في هذا المجال بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة، والحكومة الهولندية، وشركة دو، وشركة كوكا كولا، وشركة ساب.

ويرى فيل تشن الرئيس التنفيذي اللامركزي في شركة إتش تي سي، أن البلوك تشين "هو نظام أكبر من الهاتف الذكي".

وأضاف: "يتسم الإنترنت اليوم بالمركزية مقارنة بما كان عليه من قبل، فمن خلاله يمكن تتبع أي شخص، بسبب قدرات المراقبة التنبؤية، التي يمتلكها عدد من الشركات. فما نحتاجه اليوم هو "شبكة إنترنت لا مركزية"، وهو ما يتحقق من خلال بلوك تشين، التي تتيح للمستخدمين التحكم في هوياتهم الرقمية. ففي العالم الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص الدخول إلى بريدك الإلكتروني لاستخدامه في إجراء عمليات تحويل أموال، على سبيل المثال. ولكي تحمي نفسك من هذه الاختراقات، فأنت تحتاج إلى وسيلة تتحكم من خلالها بهويتك الرقمية."

تضمّنت قائمة المتحدثين في اليوم الأخير للقمة، الأربعاء، كلاً من نولان بوشنيل المؤسس لشركة Atari & X2 Games، وسوزان أوه الرئيس المشاركة لوحدة الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين من أجل التأثير، في الأمم المتحدة، وديل كريستي الخبير الاستراتيجي في تكنولوجيا بلوك تشين بشركة "فيديكس"، وكريستو فاهير، رئيس قطاع التكنولوجيا بوزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في استونيا.

وتبدأ فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين الساعة 9 صباحاً وتنتهي الساعة 6 مساءً يومي الثلاثاء والأربعاء، والحضور مجاني.