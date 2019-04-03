دبي - بواسطة محمد فارس © petra.gov.jo العاهل الأردني يقلد ولي عهده الأمير الحسين بوسام "جناح الطيران"عبد الله الثاني يقلد ولي عهده "جناح الطيران" قلد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولي عهده الأمير الحسين "جناح الطيران" بعد أن اجتاز متطلبات الحصول عليه، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا". وأوضحت الوكالة أن الأمير الحسين اجتاز دورة الطيران ومتطلبات الحصول على "جناح الطيران"، التي اشتملت على تدريب أكاديمي وعملي. المصدر: "بترا"

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