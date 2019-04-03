"+ Galaxy S10" يحصل على لقب أفضل هاتف في السوق (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © جالكسي إس 10 بلس جالكسي إس 10 بلس (2)

كتب - عاصم الأنصاري: ‏

احتل هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية "جالكسي إس 10 بلس"، المرتبة الأولى في أحدث تصنيفات الهواتف الذكية التي أصدرتها مجلة "تقارير المستهلك" (Consumer Reports) الخاصة بمقاييس المنتجات الأمريكية، متفوقًا بذلك على هواتف الشركة السابقة، إضافةً إلى هاتف منافستها شركة أبل الأحدث "آيفون إكس إس". © جالكسي إس 10 بلس (4) جالكسي إس 10 بلس (4)

وتعد مجلة "تقارير المستهلك"، من أبرز المجلات التي تقوم بمراجعة وتقييم الأجهزة في السوق الأمريكي منذ عام 1936، وتترك تقاريرها أثرًا كبيرًا لدى المستخدم الأمريكي في اتخاذ قرار شراء أجهزته الجديدة. لذا فإن تزكيتها لأي منتج ليست كأي تزكية أخرى يجدها المستخدمون في مراجعات "يوتيوب". © جالكسي إس 10 بلس (5) جالكسي إس 10 بلس (5)

ووفقًا لمجلة "تقارير المستهلك"، فإن هاتف "جالكسي إس 10 بلس" يتمتع بأطول عمر للبطارية بمتوسط 39.5 ساعة للاستخدام العادي، مقارنةً بـ 29 ساعة قدرتها المجلة لهاتف "جالكسي نوت 9".

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، أثبت هاتف "جالكسي إس10 بلس" أيضًا أنه أكثر قوة من منافسيه من حيث القدرة على تحمل الصدمات الخارجية.

كما أن "جالكسي إس 10 بلس" ظهر بدون خدش بعد أن أُسقط 100 مرة، كما نجا من اختبارات الغمر بالماء.

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وقالت مجلة "تقارير المستهلك": "ما يضع جالكسي إس 10 بلس، في المقدمة هو الطريقة الاستثنائية التي يؤدي بها الأساسيات".

وأضافت: "إنه يتمتع بأطول عمر للبطارية في تقييماتنا، والكاميرات الممتازة، والمتانة لمقاومة الانتهاكات الجسدية للحياة اليومية".

وفيما يتعلق بالكاميرا، إن "جالكسي إس 10 بلس" قد أغلق الفجوات الرقيقة للغاية مع أحدث هواتف "آيفون".

جدير بالذكر أن هواتف "أبل" الذكية تصدرت اختبارات الكاميرات في السنوات السابقة.