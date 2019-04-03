الجيش الإسرائيلى يطلق النار على شاب فلسطينى بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الجيش الإسرائيلى ،اليوم الأربعاء على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز حوارة جنوبى نابلس، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

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