وكالة أنباء البحرين: العاهل السعودى الملك سلمان يزور البلاد اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى البحرينى، اليوم الأربعاء أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، سيكون في مقدمة مستقبلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، لدى وصوله إلى البلاد اليوم فى زيارة لمملكة البحرين.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين خلالها مباحثات مع أخيه جلالة الملك تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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