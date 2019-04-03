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وقالت الوكالة الرسمية إن "الملك سلمان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع أخيه الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وقال الديوان الملكي البحريني إنه "ينتهز هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيا لخادم الحرمين الشريفين طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يقوم بزيارة "مفاجئة" إلى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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