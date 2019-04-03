“القسم النسائي بمياه عسير” ينفذ احتفالية اليوم العالمي للمياه

ابها

نفذ القسم النسائي بالإدارة العامة لخدمات المياه بعسير احتفائية اليوم العالمي للمياه و الذي جاء لهذا العام تحت شعار “الماء للجميع”،بدأت الفعاليات من صباح يوم الأحد الموافق 24رجب من هذا العام والذي فعل على مدار ثلاثة أيام في المكتبة العامة بأبها.

قدم القسم برنامج “لا تترك أحداً يتخلف عن الركب” لعدد من مدارس البنات في التعليم العام وكلية التقنية، أحتوى البرنامج عدة فقرات بدأت بآيات من القران الكريم ثم النشيد الوطني، تليها مقدمة تتضمن توضيحًا عن اليوم العالمي للمياه والذي يعتبر فعالية وفرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، كما ألقت رئيسة القسم النسائي بالمياه أ/أريج الثميري كلمة تعبر عن أهمية المحافظة على الماء وتجنب الإسراف. ثم أضافت الثميري “نحن اليوم في خدمات المياه بعسير بدعم ومتابعة المهندس محمد سفر المدير العام لخدمات المياه نشارك في فعاليات اليوم العالمي للمياه الذي يعتبر تظاهره عالمية لرفع الوعي تجاه قضايا المياه جاء هذا العام تحت شعار الماء للجميع ليؤكد حق كل إنسان على هذه الأرض في الحصول على المياه وقد بذلت حكومتنا الرشيدة المشاريع البناءة والجبارة لإيصال المياه العذبة وتسهيل الحصول عليها لجميع فئات المجتمع”

و لضمان مشاركة المجتمع في عمليات الترشيد حثت الحاضرات على المشاركة في البرنامج الوطني قطرة الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه و الزراعة ، و يهدف لخفض استهلاك المياه 24% بحلول عام 2022م حيث، تتعهد المشاركة على نفسها بالحفاظ على الماء و يمكن للجميع الانضمام لبرنامج قطرة عن طريق الرابط https://www.qatrah.com/