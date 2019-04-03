أبرز نتائج مباريات #الثلاثاء

صحيفة الخليج الإلكترونية

شهدت العديد من الملاعب في مختلف أنحاء العالم عدة لقاءات كانت أبرزها بداية جولات منتصف الأسبوع في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا ولقاءات الكأس في ألمانيا وفرنسا والسعودية والدوريات المحلية في مصر والمغرب والجزائر.

كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي

ضرب التعاون موعداً مع الهلال في نصف النهائي بعد فوزه على الوحدة 3-0،وكان قد تأهل الهلال بعد فوزه على الاتفاق ب3 مقابل هدفين ، ويجمع اللقاء الآخر الاتحاد مع النصر .

الدوري الإنجليزي الممتاز

ضيع مانشستر يونايتد فرصة اعتلاء المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام ولفرهامبتون 2-1 برسم الجولة 33 ليبقى في المركز الخامس.

كما فاز واتفورد على فولهام 4-1 ليحكم عليه بمغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 5 جولات ويلحق بفريق هيديرسفيلد تاون.

الدوري الإسباني

فقد برشلونة نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة على لقب الدوري الإسباني بعد أن حقق تعادلاُ مثيراً أمام فياريال 4-4 برسم الجولة 30 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز مهم على خيرونا 2-0 ليقلص الفارق عن المتصدر برشلونة ل8 نقط قبل مواجهتهما السبت القادم .

وفتح إسبانيول برشلونة الباب أمام صراع كبير على المركز الرابع بعدما عرقل خيتافي بالتعادل 1-1 ليصبح الفارق عن مطارديه ديبورتيفو ألافيس وإشبيلية وفالنسيا 3 و4 نقط واللذين يلعبون الأربعاء.

الدوري الإيطالي

Advertisements

اقترب يوفنتوس خطوة جديدة في طريق حسمه لقب الدوري الإيطالي مبكرا بعد فوزه على كلياري 2-0 في الجولة 30 ليرفع رصيده 81 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي الثاني الذي يلعب الأربعاء أمام إمبولي .

وتعادل ميلان أمام أودينيزي 1-1 وبقي رابعا لكنه مهدد من طرف مجموعة من الفرق قادرة على تقليص الفارق لنقطة أو نقطتين.

كأس ألمانيا

بلغ فريق هامبورغ الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية نصف نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على بادربورن 2-0، بينما احتاج لايزيخ لوقتين إضافيين لحسم لقاءه أمام أوجسبورغ بنتيجة 2-1 .

كأس فرنسا

تمكن فريق رين من بلوغ نهائي كأس فرنسا بعد فوز مثير على أولمبيك ليون 3-2 في نصف النهائي وينتظر الفائمن من لقاء باريس سان جرمان حامل اللقب مع نانت والذي يجرى الأربعاء.

الدوري المصري الممتاز

تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن حقق فوز متأخر على الاتحاد السكندري ب2-0 سجلا في الوقت المحتسب بذل الضائع في لقاء برسم الجولة 27 .

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة ل55 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي لعب لقاء أقل.

وفاز الإسماعيلي على المقاولون العرب 2-0 وإنبي على الإنتاج الحربي 1-0 .