برشلونه ينجو من #فياريال ويقتنص تعادلاً مثيراً

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الخليج - د ب أ
اقتنص برشلونة تعادلًا مثيراً من مضيفه فياريال4-4 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، قبل أن يضيف مواطنه مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 16.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، قلص النيجيري صامويل شاكويزي النتيجية لفياريال، ثم سجل الكاميروني كارل ايكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 62 نجح فيسنتي إيبورا في تسجيل الهدف الثالث لفياريال، ثم سجل الكولومبي كارلوس باكا الهدف الرابع في الدقيقة 80.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قلص الأرجنتيني ليونيل ميسي الفارق لفريقه من ضربة حرة مباشرة، ثم سجل لويس سواريز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.
ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.
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