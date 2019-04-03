شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات طقس اليوم على كافة المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة ،عسير ،جازان و نجران) كذلك على منطقتي الرياض و الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف و الحدود الشمالية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط.