شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل نسبيا على معظم مناطق السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن يستمر تأثير العوالق الترابية التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتى الرياض و الشرقية كما يستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة ،عسير ،جازان و نجران) كذلك على منطقتى الرياض و الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف و الحدود الشمالية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط.