دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونج توجه ضربة قاسية لآبل بهذا الجهاز الجديد

أفادت تقارير صحفية عالمية مُتخصصة في مجال التكنولوجيا توجيه شركة سامسونج الكورية الجنوبية ضربة وصفتها بـ "القاسية" لنظيرتها الأمريكية آبل بعد كشف الأولى عن أحدث منتجاتها.

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وكشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن حاسبها اللوحي الجديد جالاكسي تاب أيه 8.0 الذي تراه التقارير الصحفية ذاتها منافسًا شرسًا للحاسب اللوحي لشركة آبل، آيباد آير.

ويأتي حاسوب جالاكسي تاب أيه 8.0 بقلم إلكتروني، شاشة 8 بوصات بدقة 1920×1200 بيكسل، بالإضافة إلى معالج ثماني الأنوية من نوع "آكسيونز 7904" وبطارية بقوة 4200 مللي / أمبير في الساعة لتكون قادراً على تصفح الإنترنت لمدة 11 ساعة كاملة.

وكذلك زود حاسب جلاكسي تاب أيه 8.0 بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، ذاكرة داخلية 32 غيغابايت يمكن تكبيرها إلى 512 غيغابايت عن طريق كروت الذاكرة وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل ليُسجل مقاطع فيديو بدقة 4 كي وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

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وميزت سامسونج حاسبها اللوحي الجديد بخاصية "تصفية اللون الأزرق" ومقاومة المياه والغبار بالإضافة إلى تنشيط وضع الإضافة المنخفضة؛ لتقلل الضغط على عين مستخدميه.المزيد:

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