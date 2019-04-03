شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين فى هجوم مسلح بميسان جنوب غربى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، أمس الثلاثاء بمقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين بهجوم مسلح جنوب محافظة ميسان جنوب شرقى العراق .
وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "مسلحين هاجموا قوة من أفواج ميسان كانت توفر الحماية لكوادر وزارة الرى التى كانت تقوم فتح السدود من أجل إبعاد مياه السيول؛ ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة منتسبين اثنين " .
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية تنفيذ هجمات مسلحة من قبل مسلحين ؛ مستهدفة المدنيين وقوات الأمن العراقية، فيما تقوم القوات الأمنية بعمليات استباقية مكثفة للحد منها .
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