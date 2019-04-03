الكويت: السيطرة على حريق في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة هاشم هاشم قوله إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات.

وأضاف أنه لا توجد أي إصابات جراء الحريق.

وقال إن العمل مستمر بشكل طبيعي في بقية وحدات المصفاة.