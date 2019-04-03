انت الان تتابع أول تعليق لبوتفليقة بعد استقالته من رئاسة الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بوتفليقة
في أول تعليق له، بعد استقالته من منصبه، مساء اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، أنه سعى من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة الوطنية. وقال بوتفليقة، في بيان، إن المرحلة الانتقالية ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا أن استقالته تهدف إلى الانتقال بالجزائر إلى مستقبل أفضل. وتابع: "أقدمت على قراري حرصا على تجنب المهاترات اللفظية، تجنبا لتحول الوضع الراهن إلى انزلاقات وخيمة، ومن أجل حماية الأشخاص والممتلكات، وتعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة وكريمة".
واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار خلال مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب "سكاي نيوز عربية". وخرج آلاف الجزائريين، مساء اليوم، إلى الشوارع، احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الجيش. وأخطر بوتفليقة، رسميا، المجلس الدستوري باستقالته،
واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار خلال مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب "سكاي نيوز عربية". وخرج آلاف الجزائريين، مساء اليوم، إلى الشوارع، احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الجيش.
وأخطر بوتفليقة، رسميا، المجلس الدستوري باستقالته، مساء اليوم، وذلك قبل انتهاء فترة رئاسته الرابعة. وأعلن الفريق، أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، مساء اليوم، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.
وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، و8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسابيع ماضية.
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