انت الان تتابع أول تعليق من الولايات المتحدة على استقالة بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن الشعب الجزائري هو صاحب القرار خلال مرحلة ما بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب "سكاي نيوز عربية". وخرج آلاف الجزائريين، مساء اليوم، إلى الشوارع، احتفالا باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقرارات الجيش. وأخطر بوتفليقة، رسميا، المجلس الدستوري باستقالته، مساء اليوم، وذلك قبل انتهاء فترة رئاسته الرابعة. وأعلن الفريق، أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، مساء اليوم، أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري.

وذكر بيان للجيش أن الأخير أمر فورا بمباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتطبيق المواد 7، و8 و102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسابيع ماضية. وترأس الفريق قايد صالح مساء اليوم، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اعتبر فيه أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور

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