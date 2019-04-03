دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف آيفون القادم سيأتي بميزة طال انتظارها لسنوات

كشفت تقارير تقنية حديثة أن هاتف آيفون القادم سيأتي بميزة طال انتظارها لسنوات من قبل مستخدمي هواتف آبل الذكية، والتي تتمثل في بطارية أقوى، تتيح تشغيل الهاتف لمدة 4 ساعات إضافية مع كل شحنة.

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فوفقًا لما ذكرته هذه التقارير، فإن بطارية الهاتف الجديد، الذي يشار إليه حاليًا بأسماء مؤقتة هي آيفون 11 أو آيفون 2019، سيأتي ببطارية ذات طاقة أكبر بنسبة 25% مقارنة مع البطاريات الأخرى الموجودة في الأسواق حاليًا.

وقالت التقارير أن مستخدمي هواتف آيفون عانوا منذ سنوات طويلة من مشكلة سرعة نفاد البطاريات خلال فترة قصيرة، مما قد يجعل الهاتف الجديد على قائمة مشترياتهم بسبب هذه الميزة.

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وأشارت التقارير إلى أن بطارية هاتف آيفون 11 ستكون قادرة على تشفيل ملفات الفيديو لمدة تصل إلى 20 ساعة، مقارنة ببطارية هاتف آيون XR، التي تعمل لمدة 16 ساعة عند تشغيل الفيديوهات.

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وتتوقع التقارير أن آبل ستكتفي بتحديث البطارية في هاتفها المقبل، آيفون 2019، دون أن تقوم بتغيير الشاشة أو مواصفات الجهاز الأخرى، وسيأتي الهاتف الجديد بمواصفات وشكل مشابه للموديلات الأخيرة من آبل.

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