شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: حريق وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن الحريق الذي اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله بات تحت السيطرة والتبريد. ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة هاشم هاشم قوله إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات. Advertisements وأضاف أنه لا توجد أى إصابات جراء الحريق. وقال إن العمل مستمر بشكل طبيعي في بقية وحدات المصفاة.

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