شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مدني عسير يُباشر سقوط شظايا اعتراض طائرتين من دون طيار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.

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وأضاف العاصمي أن الشظايا تناثرت على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح، و تعرض 4 مركبات لأضرار مختلفة، مشيراً إلى أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.