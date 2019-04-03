إقليم شمال العراق يعلن تسليمه داعشين سعوديين اثنين للرياض

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365

أعلنت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم شمال العراق، مساء الثلاثاء، قيامها بتسليم مراهقين سعوديين شقيقين كانا ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى المسؤولين في الرياض.

وقالت المديرية في بيان لها، اطلعت عليه الخليج 365، انه "تم إلقاء القبض على مراهقين سعوديين اثنين(لم تذكر متى) من قبل قواتنا في منطقة فيشخابور"، لافتاً الى انه "تم تسليم المراهقين الى المسؤولين السعوديين".

وتابع البيان، ان "العملية تمت بالتعاون مع مديرية جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم"، دون ذكر موعد تسليمهما.

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وأوضح البيان، أن "المراهقين انتميا إلى تنظيم داعش عن طريق والدهما الذي قُتل بين صفوف التنظيم".

وزاد نشاط داعش مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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