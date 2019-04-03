رئيس وزراء إيطاليا يصل قطر لبحث تعزيز العلاقات

الدوحة/ الخليج 365-
وصل رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، الثلاثاء، قطر؛ لبحث تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، "وصل رئيس الوزراء الإيطالي الدوحة، في زيارة رسمية للبلاد".
وكان في استقبال المسؤول الإيطالي، مسؤلون قطريون وإيطاليون.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر " يستقبل الأربعاء بالديوان الأميري رئيس وزراء إيطاليا".
وقالت إن أمير قطر "سيبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الإيطالية بشأن تفاصيل الزيارة ومدتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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