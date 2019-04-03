إصابة 5 أشخاص بمدينة سعودية جرّاء تدمير "طائرتين تابعتين للحوثيين"‎

الرياض/الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأربعاء، إصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل في مدينة سعودية بعد اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقهما الحوثيون

جاء ذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد، تركي المالكي.

وذكر البيان أنه "في تمام الساعة ( 21:35 ) بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب)"

وأضاف أنه "تم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها".

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وأوضح أنه "نتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين الحوثيتين فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل و4 مركبات، حتى إعلان هذا البيان".

وحذر من أن "قيادة القوات المشتركة ستتتخذ كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين عادة ما يواجهون اتهامات من السعودية باستهداف بلادها لاسيما الحدودية مع اليمين بصواريخ، خلفت ضحايا ومصابين.

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