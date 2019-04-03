العراق يطلب زيادة الدعم "الكيماوي" من ألمانيا

بغداد /نازا محمد /الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن طلبها من ألمانيا زيادة الدعم لمدرسة الصنف الكيمياوي (مؤسسة تدريبية تابعة للوزارة ).

جاء ذلك خلال زيارة قام بها، الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال، ايرهارد زورن، للمؤسسة التدريبية التي "تساهم ألمانيا في إنشاءها"، بحسب تصريحات متفرقة لمسؤولين عسكريين عراقيين في مقطع فيديو بثته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

المسؤولون ذكروا أنهم طلبوا من رئيس أركان الجيش الألماني زيادة الدعم فيما يخص التجهيزات الكيماوية للمدرسة لحاجتها الماسة إليها، مشيرين إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي استخدم العوامل الكيماوية السامة ضد المقاتلين العراقيين.

من جانبه، بين الجنرال الألماني ايرهارد زورن، "نحن نقدم المساعدات العسكرية والأمنية والتدريب حتى نساعد في بناء العراق".

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وتابع "كل ما تحدثنا به سوف نقوم بعرضه على البرلمان الألماني خلال شهر ابريل/ نيسان الحالي".

‏وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق عقب لقاء جمع رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي ونظيره الألماني في مقر الوزارة، الإثنين، أن الطرفين اتفقا على زيادة التعاون في مجالات عدة ومن أهمها الجانب الاستخباري، والهندسة العسكرية، والتدريب، ومعالجة الإنفاق التي خلفها داع.

إضافة الى دعم مجالات الطبابة وتحديدا مركز الأطراف الصناعية، وأيضا زيادة الدعم فيما يتعلق بالبعثات العسكرية حيث طلب العراق زيادة في أعداد المقاعد المخصصة للمتدربين في المؤسسات الالمانية" وعددهم حاليا "١٤ ضابط أمني".

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