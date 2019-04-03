قطر: التفاوض الطريق الوحيد لحل الأزمة الخليجية

الدوحة / الخليج 365

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الخليجية يمر عبر "طاولة التفاوض".

جاء ذلك في حوار مفتوح لوزير الخارجية القطري، استضافته "جامعة جورجتاون" في العاصمة الدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزير قوله إن "الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، شكّل نقطة تحول للجغرافية السياسية في المنطقة برمتها".

وشدد على أن "الطريق الوحيد للمضي قدما إلى الأمام هو طاولة التفاوض".

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وأوضح أن بلاده "لم تكن لتتمكن من مواجهة التحديات والتغلب عليها دون الدعم الذي حظينا به من الجبهة الداخلية، من المواطنين والمقيمين".

وتابع: "نقدر المساهمات القيمة التي قدمها مجتمعنا الذي يتسم بالتنوع، وللدور الذي يواصل القيام به في التنمية المستقبلية للبلاد".

وفي يونيو / حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.