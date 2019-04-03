شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردة تنتهي بضبط 1273 حبة «كبتاجون» في الباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

تمكن رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة من ضبط 1273 حبة كبتاجون بعد مطاردة، واصطدام الدورية بإحدى المركبات.

وكانت دوريات أمن الطرق قد اشتبهت في إحدى المركبات من نوع “هايلوكس” فَجْر أمس الثلاثاء، وبمحاولة إيقافها رفض قائدها التوقف؛ فتم استيقافه بعد صدمه بالدورية.

وباشرت دوريات الأمن تفتيش المركبة، حيث عُثر على 1273 حبة من حبوب الكبتاجون، تم تسليمها إلى “مكافحة المخدرات”.

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