طلال أبو غزالة يؤكد أهمية استقراء المستقبل وتطور الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة الدولية أهمية استقراء المستقبل الذي بدأ بدخول عالم الثورة الصناعية الرابعة وتطورات الذكاء الاصطناعي وما يشهده العالم من تفاعل الآلات والروبوتات مع احتياجات الإنسان المتنامية.

ودعا أبوغزالة في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة صباح أمس بعنوان «الثورة الصناعية وثورة المعرفة والذكاء الاصطناعي بحضور خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة ومديري الدوائر المحلية ومكاتب الوزارات الاتحادية ونخبة من أساتذة الجامعات وحشد من الجمهور والطلاب، إلى ضرورة التحول من التعليم إلى التعلّم» في المؤسسات التعليمية والتركيز على جودة التعليم والإبداع والابتكار، مؤكداً أن صناعة المستقبل والمنافسة فيه لن تتم دون تقنية المعلومات والتحول للإنتاج المعرفي في جميع المجالات وأن العالم دخل في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التي ستُحدث تغييراً كاملاً في مجالات الحياة البشرية.

وأوضح أن الثورة الصناعية، ثورة المعرفة ستمحو من لم يستطع مواكبة التقدم المتسارع في مجال التكنولوجيا. كما أن التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي لن يجعل الأشياء أكثر ذكاء فقط بل سيجعل بعض الأشخاص أفضل من غيرهم جسدياً وعقلياً.

ودعا أبو غزالة إلى أهمية تركيز الطلبة على العمل والإبداع والاختراع وصناعة المعرفة، منوهاً بأن العالم الآن يمر بمرحلة تغيير جذري للتحول نحو عالم المعرفة.

وأشاد بتوجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وإطلاقها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لكونها أول حكومة في العالم في هذا الصدد، منوهاً بخطورة تأثير الاحتباس الحراري، ومشيراً إلى أن الشعوب البشرية مهددة بالزوال خلال ال 12 سنة المقبلة بسبب الاحتباس الحراري على الحياة، وأن حل مشكلة خطورة الاحتباس الحراري تكمن في اتفاق أمريكا والصين لكونهما المسببتين في حدوثه مشيراً إلى وجود 80 ألف عالم في أمريكا و60 ألف عالم ذكاء اصطناعي في الصين وأنهم لو اتحدوا لتمكنوا من حل المشكلة.