«الوطني للإعلام» يطلق برنامج دعم الأفلام الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق المجلس الوطني للإعلام، أمس، البرنامج الوطني لدعم الأفلام الإماراتية، ضمن استراتيجيته الهادفة إلى دعم قطاع السينما وصناعة الأفلام في الإمارات. جاء إطلاق البرنامج خلال حفل توقيع المجلس لمجموعة من الاتفاقات مع شركات توزيع الأفلام، ودور العرض السينمائي في الدولة، الذي أقيم في متحف الاتحاد بدبي.

تستند استراتيجية المجلس لدعم قطاع السينما وصناعة الأفلام إلى مجموعة من المحاور الأساسية؛ من شأنها تقديم الدعم لمنتجي الأفلام الإماراتية والمواهب المحلية في سبيل إثراء المحتوى السينمائي، والترويج لهذه الأفلام محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن تطوير وبناء علاقات تعاون وشراكة مع أبرز منصات وشبكات المحتوى العالمية.

قال منصور إبراهيم المنصوري المدير العام للمجلس الوطني للإعلام: «ندرك في «المجلس الوطني للإعلام» أهمية الإنتاج السينمائي المحلي؛ لما له من دور كبير في إبراز الهوية الوطنية، وتسليط الضوء على واقع المجتمع والركائز الأساسية، التي يستند إليها، والقائمة على الانفتاح والتطور والعيش المشترك». وأوضح: «إن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بجودة الإنتاج السينمائي المحلي، وإتاحة المجال أمام المواهب الإماراتية؛ للتميز في هذا القطاع، الذي يتسم بقدرته على المساهمة الفاعلة في ترسيخ الصورة الإيجابية، التي تتمتع بها الدولة في العالم».

وأضاف: «تمتلك الإمارات مقومات قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج السينمائي؛ من حيث: توفر البنى التحتية؛ والاستوديوهات؛ والمعدات التقنية ذات الجودة العالمية؛ لتصوير وإخراج الأفلام، ونحرص في المجلس على توفير الدعم اللازم للعاملين في هذا القطاع؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما في ذلك وضع آليات شراكة وتعاون إقليمية وعالمية؛ تهدف إلى الترويج للأفلام الإماراتية، وعرضها في دور السينما الخليجية والإقليمية، إضافة إلى المنصات الإلكترونية للأفلام الترفيهية عالمياً».

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وقع مذكرة التفاهم د.راشد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية بالمجلس، والمديرون العامون للمؤسسات السينمائية. وضمت قائمة المؤسسات المشاركة في المذكرة: ريل سينماز، وبرايم بيكتشرز، وسينما سيتي، وتنوير، وإيطاليا فيلم، وماجد الفهيم، وفرونت رو، ونوفو سينما، وايجيل سينما، وامباير، وميراس «روكسي سينما»، وجراند انترتيمنت، وفارز فيلم، وورلد وايد فيلم، وجلف فيلم، والنسر فيلم.

وتنص بنود مذكرة التفاهم على قيام مؤسسات توزيع وعرض الأفلام السينمائية بالعمل على زيادة مدة عرض الفيلم الإماراتي، ودعمه للعرض خارجياً، وزيادة العروض والحملات الدعائية للفيلم الإماراتي، وتنظيم فعاليات إطلاق للأفلام الإماراتية، التي يتم إطلاقها بالتعاون مع دور العرض في الدولة.

وشهدت الإمارات تصوير مجموعة من الأفلام العالمية في أراضيها؛ منها: مهمة مستحيلة - بروتوكل الشبح (2011)، فاست اند فيريوس 7 (2015)، وستار تريك - بيوند (2016) وغيرها الكثير.

وأجرى المجلس العام الماضي وبداية الجاري، مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع المؤسسات الإعلامية وشركات إنتاج المحتوى في الدولة؛ لإطلاعها على لائحة المحتوى المحلي، والوقوف على احتياجاتها؛ لتعزيزه . وأطلق المجلس، نظام التصنيف العمري للأنشطة الإعلامية المختلفة، التي تندرج تحت المصنفات الفنية، بما في ذلك الأفلام السينمائية الذي يهدف للمحافظة على قيم مجتمع الإمارات، وموروثه الثقافي.

ووقع المجلس مذكرات تفاهم، نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي؛ بهدف دعم وتشجيع صناعة المحتوى المحلي، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وقيم الانتماء والولاء للوطن، وجهود الدولة والمؤسسات الإعلامية في مجال تشجيع إنتاج وبث المحتوى المحلي والرؤى؛ لإنتاج محتوى إعلامي هادف ومساهم في تأهيل كوادر مواطنة قادرة على الابتكار عبر التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة.