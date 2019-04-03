الناقد المسرحي..وداعاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

كيف يمكن توصيف النقد المسرحي اليوم؟ هل بات العرض المسرحي مفتوحاً على الفرجة، على حساب ما هو أدبي؟، وبصياغة أخرى، أين دور الناقد المسرحي، ونحن نشاهد اشتغالا مبالغا فيه على الصورة من قبل المخرجين العرب، لدرجة تجاهل المحتوى، وما يحمل من مضمون ثقافي وفكري؟.

أسئلة كثيرة تطرح على الساحة النقدية المسرحية العربية اليوم، التي أصبحت تتعامل مع العرض المسرحي، كوحدات مفككة، وكأننا بإزاء ما يعرف ب«مسرح ما بعد الدراما» أو «مسرح ما بعد الحداثة» الذي يتخلص من المعايير الدرامية كشرط لوجود الحدث المسرحي، وهو مسرح ولد في ألمانيا عام 1987 على يد «أندريز فيرت» مبشراً بتنحي مسرح اللغة لصالح أشكال ما بعد الدراما، في تركيبات الصوت والرقص وتعابير الجسد ومكونات الإضاءة والديكور وغيرها. هل نقول: إن المسرح في القرن العشرين في بعده العالمي، وحتى بالقياس إلى التجربة العربية، قد أصبح يرجح كفة الاحتفال، والطقس، والصوت، وتحويل المكان المسرحي إلى منظر طبيعي داخل المسرح نفسه، باعتبار ذلك كله، لغة مسرحية غير تقليدية.

أسئلة وملاحظات عديدة نجد إجابات حولها، في اللقاءات النقدية المسرحية اليوم، ومنها تلك المصاحبة للنسخة التاسعة والعشرين من مهرجان الشارقة المسرحي «الأيام» الذي نظمته إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، والذي انتهت فعالياته مؤخراً.

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من بين المداخلات المهمة، والتي طرحت سؤال النقد المسرحي اليوم، ورقة للباحث التونسي الدكتور حاتم التليلي نعى فيها حضور النص الأدبي في المسرح العربي، فقال «علينا الاعتراف بأن تأبين النص المسرحي لدينا تحول إلى جثة شهية الطعم بين أشداق المسرحيين، وهو الذي ولّد عقما نقديا مخيفا، فالنقد إما يقع في استدعاء مفاهيم وإلصاقها لصقاً ببعض الأعمال المسرحية، أو يعجز عن فهم تلك الأعمال فيتهمها بالابتذال أو يرفضها».

يضيف د. التليلي «من الحيف أن نتجاهل راهن النقد المسرحي، ونتحدث عن علاقة المسرحيين بالنقاد بدلا من ذلك».

هو إذاً، جدل مشروع حول آليات النقد المسرحي العربي اليوم، التي كانت في يوم من الأيام تمارس سلطة للحكم على الأعمال الإبداعية، وتؤطر لمنهجية تفرز بين تياراتها واتجاهاتها، وترصد تحولاتها وانتقالاتها.. كان الناقد يكتب مقالة فيقبل الجمهور إلى صالة المسرح، أو ينقطع عنها، وحين ينتقي الناقد عرضا ما، ويكتب عنه بإيجابية أو سلبية، فإن ذلك يضفي على العمل وصانعه، على حد سواء، قيمة في الحاضر وفي المستقبل، وكان يكفي أن يعرض النقاد عن تناول أي عرض مسرحي، فيفنى، ولا يبقى في الذاكرة.

أما اليوم، فقد اختفى على ما يبدو دور النقد المسرحي لمصلحة وسائل التواصل الاجتماعي، التي صارت أكثر فاعلية، في التأثير على الجمهور. وهناك أيضاً غياب واضح لدور النقد المسرحي الأكاديمي، الذي أصبح بدوره اليوم هامشيا، أو هو لاهث وراء المفاهيم الغربية، مشغلاً إياها شارحاً أو مفككاً للأعمال المسرحية.

الأسباب التي تطرح وتفسر أزمة النقد كثيرة، فمن جهة بعض النقاد المسرحيين، ثمة خلل أصاب العلاقة بين المبدع والناقد بعد سيطرة مفاهيم نقدية حديثة ك «موت المؤلف» وأن على الناقد اليوم تطوير استراتيجيته النقدية بوعي معرفي تتطلبه اللحظة الحرجة التي تمر بها منطقتنا. مما سبق، نستنتج أن النقد المسرحي اليوم، يحضر في موازاة «نص» مسرحي مغيب في لعبة العرض، لمصلحة عناصر الفرجة، وتلك الرؤية التي يصممها مخرج العرض بالتعاون مع الطواقم الفنية، هؤلاء جميعا باتوا «مؤسسين» للمعالجة الدرامية المشكلة من حركة وتعبيرات الممثلين على الخشبة، هذه المعالجة تصبح هي الأصل في النقاش، واستنباط ما هو فني وفكري في عوالم «أبو الفنون». قبل نحو عقد من الزمن، أقيمت ندوة على هامش المهرجان القومي للمسرح المصري في القاهرة، تمحورت حول مشكلات النقد المسرحي، وطرحت قضايا غياب النقد المسرحي الجاد، بمشاركة مختصين في النقد والدراما المسرحية. وأبرز ما أكدته الندوة، أن النقد المسرحي بات اليوم يدور في هامش العملية المسرحية الإبداعية، ولم ينظر إليه على أنه فن قائم بذاته إلا عندما اشتبك مع الواقع الثقافي، وأن هذا النقد لن يتخلص من أزمته الراهنة، إلا عندما ينتبه لدوره بأنه ليس خادماً على مائدة الأعمال الفنية، وأن له دوراً ثقافياً، يمكن أن يزدهر في زمن الأزمات المسرحية. إن جماليات «أبو الفنون» تحتاج إلى تطوير آليات النقد المسرحي، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تراجع هذا النقد، في حين تستمر وتيرة العروض المسرحية، وسواء نزعت هذه العروض نحو «عالم الفرجة» أو «ما بعد الدراما» فإن النقد يظل «بوصلة» ثقافية ومعرفية مهمة في تطوير الذائقة، كما أن التأكيد عليه، يخلصه من المراوحة بين كونه «نقداً انطباعياً» أو «أيديولوجياً» ويعيد إليه الاعتبار بوصفه «كفة راجحة» في معيار التذوق الفني.